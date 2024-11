Veröffentlicht am 26. November 2024 von wwa

KIRCHEN – PKW prallt in Kirchen gegen Hauswand

Dienstag, 26. November 2024, kam es in der Hauptstraße in Kirchen zu einem Verkehrsunfall. Die 84jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die Hauptstraße in Kirchen. In einer leichten Linkskurve kam sie mit den Rädern gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über den PKW und fuhr in der Kurve geradeaus gegen eine Hauswand. Durch den Anprall wurden eine Fensterscheibe und die Fassade des Hauses beschädigt. Die Fahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die ebenfalls entsandte Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und stoppte das auslaufende Öl durch Bindemittel. Am PKW entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Hauptstraße für zwei Stunden gesperrt. Quelle: Polizei