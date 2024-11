Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

OBERBIEBER – Pfadfinder-Adventsfenster mit Feuer und Blechbläsern am 8. Dezember in Neuwied-Oberbieber.

Im Rahmen der Adventsfenster-Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Oberbieber möchten die Pfadfinder vom Stamm St. Bonifatius allen Interessierten eine besondere vorweihnachtliche Freude bereiten. Ab 17.30 Uhr öffnen sie diesmal zwei Fenster für den 8. Adventstag mit heimatlichem Motiv. Musikalisch wird die Öffnung vom Jugendchor der Herrnhuter Brüdergemeine Neuwied unterstützt. Zur besonderen Atmosphäre am und im Pfadfinderhaus in der Grafenwiese 100 werden auch das Angebot zum Beisammensein am Lagerfeuer sowie einige passende Erfrischungen und Knabbereien beitragen.

Foto: Für ihre stimmungsvollen Adventfenster-Aktionen bekannt: Die Pfadfinder vom Stamm St. Bonifatius.