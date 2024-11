Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Ministerin Dörte Schall gratuliert Präsidentin Heike Gorißen-Syrbe

Zum 1. Januar 2025 übernimmt Heike Gorißen-Syrbe die Aufgabe der Präsidentin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV). Das Bestellungsschreiben erhielt sie am 25. November in Mainz von Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) ist die größte Sozialbehörde des Landes Rheinland-Pfalz. An vier Standorten in Mainz, Trier, Koblenz und Landau nimmt das Landesamt vielfältige Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, der gesundheitlichen Versorgung, der Sozialen Hilfe und Entschädigung sowie der Pflege älterer Menschen wahr.

Sozialministerin Dörte Schall gratulierte Heike Gorißen-Syrbe zu ihrer neuen Aufgabe: „Heike Gorißen-Syrbe hat in unterschiedlichen Funktionen und Leitungspositionen Verantwortung in der Landesverwaltung übernommen. Sie ist die richtige Persönlichkeit, um den Modernisierungsprozess des Landesamtes fortzuführen und die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben der Landessozialverwaltung auch in Zukunft sicherzustellen. Ich bin mir sicher, dass Heike Gorißen-Syrbe ihre vielfältige und langjährige Erfahrung in der Landesverwaltung erfolgreich einbringen und das Landesamt verantwortungsvoll führen wird. Menschen in individuellen Lebenssituationen zu unterstützen, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit und die gleichwertige Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung bleiben dabei auch in Zukunft wichtige Schwerpunkte. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr viel Erfolg und gutes Gelingen und freue mich auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

„Das Landesamt hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Veränderungsprozessen erlebt und sich zu einer modernen, bürgernahen Dienstleistungsbehörde entwickelt. Es nimmt eine ganze Fülle von Vollzugsaufgaben wahr, die Tag für Tag von den mehr als 870 Bediensteten mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz erbracht werden. Ob als zentrale Beschaffungsstelle in der Corona-Pandemie oder während der Energiekrise bei der Bearbeitung der Heizkostenhilfe des Bundes hat das Landesamt seine Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt. Ich bin mir sicher, dass das Landesamt unter der verantwortungsvollen Führung von Heike Gorißen-Syrbe auch für neue Herausforderungen bestens gewappnet ist“, so Ministerin Schall.

Heike Gorißen-Syrbe (58) trat nach dem juristischen Staatsexamen in Münster zunächst als Richterin in die Justizverwaltung in Sachsen-Anhalt ein, bevor sie 1997 in die Finanzverwaltung nach Rheinland-Pfalz wechselte. Neben verschiedenen Stationen bei der damaligen Oberfinanzdirektion Koblenz war sie zuletzt als Leiterin der Steuerfachgruppe im heutigen Landesamt für Steuern tätig, bevor sie 2021 in das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität wechselte und die Leitung der Zentralabteilung übernahm.

Heike Gorißen-Syrbe folgt Detlef Placzek nach, der das Landesamt seit 2016 als Präsident führte. „Detlef Placzek hat das Landesamt über drei Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen geprägt, zunächst als Leiter der Zentralabteilung, später als Vizepräsident und zuletzt als Präsident. In dieser Zeit hat er nicht nur die Modernisierung des Landesamtes entscheidend vorangetrieben, sondern hat sich auch in herausfordernden Zeiten als Krisenmanager bewährt, sei es als Leiter des Führungsstabs Flüchtlingshilfe der Landesregierung oder während der Corona-Krise als Projektkoordinator der Corona-Teststellenstruktur und Chef-Einkäufer der Corona-Schutzausrüstung für Rheinland-Pfalz. Für seinen herausragenden Einsatz im Dienste des Landes Rheinland-Pfalz gilt ihm besonderer Dank und Anerkennung. Ich freue mich, dass Detlef Placzek als Opferbeauftragter der Landesregierung den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird“, würdigte die Ministerin den scheidenden Präsidenten.