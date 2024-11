Veröffentlicht am 26. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Kostenloser Busverkehr an Advents-Samstagen – Neuwied setzt Zeichen für Innenstadt und Einzelhandel

Die Stadt Neuwied bietet in diesem Jahr an allen vier Advents-Samstagen einen kostenlosen Busverkehr innerhalb der Stadt an. Von 8 bis 22 Uhr können Bürgerinnen und Bürger die innerstädtischen Buslinien nutzen, ohne dafür ein Ticket lösen zu müssen.

Diese Maßnahme geht auf einen einstimmigen Beschluss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung zurück. Ziel ist es, den Einzelhandel in der Innenstadt während der Vorweihnachtszeit zu unterstützen und gleichzeitig den Besuch des beliebten Neuwieder Knuspermarktes zu fördern.

„Mit dem kostenlosen Busverkehr schaffen wir ein attraktives Angebot für die Bürgerinnen und Bürger und stärken gleichzeitig unsere Innenstadt in einer für den Handel besonders wichtigen Zeit“, betont Oberbürgermeister Jan Einig.

Die Aktion wurde auf Basis eines Änderungsantrags des „Neuwieder Bündnisses“ beschlossen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Neben der Unterstützung des Handels setzt die Stadt damit auch ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und einen entspannten Start ins Weihnachtsshopping.

Neuwiederinnen und Neuwieder sowie Gäste der Stadt sind eingeladen, das Angebot zu nutzen, um stressfrei und bequem in die weihnachtlich geschmückte Innenstadt zu gelangen.