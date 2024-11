Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

D207 Nähkurs für Kinder – Weihnachtsgeschenke nähen Für Anfängerinnen in der Kleingruppe 1x, 09.12.24, Mo, 15:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 45,00 € zzgl. 10 – 15 € Materialumlage in bar an die Kursleitung zu entrichten

D207.1 Nähkurs für Kinder – Weihnachtsgeschenke nähen Für Anfängerinnen in der Kleingruppe 1x, 16.12.24, Mo, 15:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 45,00 € zzgl. 10 – 15 € Materialumlage in bar an die Kursleitung zu entrichten

G140 Einblicke in die Bienenhaltung (Online-Webinar) Für Kinder, Jugendliche, Schüler und Naturinteressierte 1x, 14.12.24, Sa, 14:00 – 15:00 Uhr. online. Robert Löffler, Imkermeister. Gebühr: 5,00 €

G209 Bluesharp / Mundharmonika – Weihnachtsworkshop (Online) 1x, 14.12.24, Sa, 12:00 – 18:00 Uhr. online (Zoom 1). Kay Steffens, Musiker. Gebühr: 54,00 € (gültig von 5 bis 6 Teilnehmenden) 42,00 € (gültig von 7 bis 8 Teilnehmenden) 36,00 € (gültig ab 9 Teilnehmenden)

G270.40 Im Detail die ganze Welt: Werke von Jan Brueghel der Ältere in der Alten Pinakothek vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 12.12.24, Do, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Dr. Mirjam Neumeister. Gebühr: kostenfrei

G541 PowerPoint – Gestalte überzeugende Präsentationen (Online) 1x, 11.12.24, Mi, 17:15 – 18:45 Uhr. Anmeldeschluss: 08.12.2024 online. Robin Weniger, Staatl. geprüfter Betriebswirt, Ausbilder (ADA-Schein), Digitaler Dienstleister. Gebühr: 17,00 €. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).