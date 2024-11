Veröffentlicht am 25. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Rheinmosel-Racing der Hochschule Koblenz siegt beim vierten R56+ eRacing Cup – Spannung bis zur letzten Runde!

Der vierte R56+ eRacing Cup, der am 23. November 2024 stattfand, stellte erneut das größte eSports-Racing-Event in Rheinland-Pfalz dar. Mit 23 Firmenteams, fast 70 Fahrern und spannenden Rennen bot das Event Highspeed-Action auf höchstem Niveau. Den Sieg sicherte sich in diesem Jahr das Team Rheinmosel-Racing der Hochschule Koblenz, dicht gefolgt von ADAC MRH SR2 auf Platz zwei und den Brickracers (des Unternehmens Brickmakers) auf dem dritten Platz. Ein weiteres Highlight des Events war die schnellste Qualifyingrunde, gefahren von Chris Löhr vom Team awk Racing.

„Das Interesse an der Veranstaltung ist nach wie vor riesig“ freut sich Christian Kassner, einer der Geschäftsführer der R56+ „alle verfügbaren Renn-Simulatoren in der Region sind im Einsatz. Der eRacing-Cup der R56+ bleibt damit mit Abstand das größte digitale Racing-Event für Firmen“. Dass diese High-Tech-Maschinen dabei am Nürburgring und an der B9 in Koblenz standen, war gar kein Problem, denn auf der digitalen Rennstrecke waren alle 23 Teams gleichzeitig auf der Grand-Prix Strecke des Nürburgrings unterwegs.

„Der diesjährige Cup hat wieder einmal alle unsere Erwartungen übertroffen“, so Christian Schröder, ebenfalls Geschäftsführer der R56+. „Die Begeisterung und das sportliche Niveau der Teilnehmer steigen jedes Jahr weiter.“ Auch für die Zuschauer, die das Event digital verfolgten, boten die insgesamt sechs Rennen Spannung pur. Während des Rennens und im Nachhinein (die Aufzeichnung ist nach wie vor unter https://eracing.region56plus.de/2024 verfügbar) haben mehrere Tausend Zuschauer den professionell kommentierten Live-Stream verfolgt.

„Wir freuen uns, dass sich der Cup zu einem festen Bestandteil des eSports-Kalenders in der Region entwickelt hat“, stellt Christian Schröder abschließend fest. Mit der Ankündigung, dass der R56+ eRacing Cup auch 2025 fortgeführt wird, setzt die Region ein weiteres Zeichen für Innovation und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Bildung und Technik. Foto: Sascha Ditscher

Foto: Christian Kassner (GF der R56+, links) sowie (von links nach rechts) die Siegerteams (ADAC MRH SR2, Rheinmosel-Racers (HS Koblenz), brickracers (Brickmakers)) inklusive der Teamleitungen