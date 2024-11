Veröffentlicht am 25. November 2024 von wwa

REMAGEN – Fest der Demokratie in Remagen

Auch in diesem Jahr war die Neuwieder Gruppe der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) wieder mit vielen aktiven Mitgliedern, sowie Vertretern einer Bonner AI Gruppe, beim Tag der Demokratie in Remagen vertreten.

Gruppensprecherin Susanne Kudies, sowie die Gruppenmitglieder Manfred Kirsch, Inge Rockenfeller und Ute Winkelmann nannten die Teilnahme der AI-Aktivistinnen und Aktivisten eine Selbstverständlichkeit, weil die Menschenrechte in autoritären und diktatorischen Regimen immer unter die Räder kämen. Neben ihrer klaren Positionierung gegen Rechtsextremismus, sammelte die AI-Gruppe Unterschriften für Petitionen, mit denen sich für in Bedrängnis geratene Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger eingesetzt wird. Unter dem Motto: „Protect the Protest“ versuchten die AI Mitglieder Förderinnen und Förderer für die Menschenrechtsarbeit zu gewinnen.