Veröffentlicht am 25. November 2024 von wwa

MUDERSBACH – PKW-Fahrer biegt in Mudersbach falsch ab und landet im Gleisbett

Sonntagabend, 24. November 2024, befuhr gegen 18:30 Uhr ein 76järiger Mann aus Siegen mit seiner Mercedes B-Klasse die Industriestraße in Mudersbach. Er beabsichtigte nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen, verschätze sich und fuhr in das Gleisbett. Der PKW blieb schließlich zwischen den Gleisen stecken und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Bahnverkehr zwischen Betzdorf und Siegen wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gestoppt. Quelle: Polizei