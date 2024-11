Veröffentlicht am 25. November 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Fahrer unter Drogeneinfluss in Linz am Rhein

Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Linz einen 28-jährigen Autofahrer, der die Linzhausenstraße in Linz befuhr. Im Rahmen der Kontrolle erlangten die Polizeibeamten Hinweise für einen zurückliegenden Drogenkonsum, sodass vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde, der positiv auf die Stoffgruppe THC reagierte. Im Anschluss wurde dem polizeibekannten Mann aus Linz eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Quelle: Polizei