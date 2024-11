Veröffentlicht am 25. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fahren ohne Fahrerlaubnis – 13jähriges Mädchen auf der B 256 mit PKW unterwegs

Am 24. November 2024 gegen 20:00 Uhr sicherte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Pannenfahrzeug auf der B 256 in den Kurven zwischen Neitersen und Altenkirchen ab. Er bat um polizeiliches Erscheinen, da sich in dem Pannenfahrzeug wohl lediglich drei Kinder aufhalten würden. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der PKW unberechtigterweise von einem 13jährigen Mädchen geführt wurde. Weiterhin befanden sich ein elfjähriger und ein achtjähriger Junge im Fahrzeug. Alle drei Kinder waren von einer örtlichen Jugendhilfeeinrichtung abgängig und wollten mit dem PKW nach Neuwied fahren. Der Fahrzeugschlüssel des PKW wurde unberechtigterweise von dem 13jährigen Mädchen aus der Jacke einer Mitarbeiterin entwendet. Quelle: Polizei