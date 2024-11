Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

EICHELHARDT – Schürdter Familie Hombach wird „Karnevalsprinz“ beim HCE „Ole“

Samstagabend, 19:00 Uhr, das Sportlerheim in Eichelhardt platzte wieder einmal aus allen Nähten. Der HC Erbachtal hatte zur Prinzenproklamation eingeladen. Gastraum, Gesellschaftsraum, Flure und der Sportraum, zur Narrhalla umfunktioniert, waren mit närrischem Volk gefüllt. Die Sitzungspräsidenten, Sina Beutgen und Dominik Pritz, hatten auf der Bühne, rechts am Rand, Stellung bezogen und kündigten pünktlich um 19:11 Uhr die scheidende Prinzessin Klara I. aus dem Hause Lück mit Team und Tanzgarden an. Der Einzug wollte kein Ende nehmen. Alles was an Nachwuchs da war, zog auf die, in Blau und Weiß geschmückte Bühne. Mit einem weinenden Auge ließ sich Klara I. aus ihrer Session verabschieden.

Nach einer kurzen Pause war es soweit, die neue Tollität zog mit großem Hallo, Gefolge und „Ole“ auf die Bühne. Es wäre nicht der HCE wenn sie nicht wieder mit einer Besonderheit aufwarteten. So sollte es auch für die Session 2024/25 sein. Die karnevalistische Regentschaft übernimmt eine komplette Familie aus Schürdt. Die Hombachs stehen mit allen Familienmitgliedern im karnevalistischen Mittelpunkt des HCE. Als Prinzenpaar stehen Peter und Bettina Hombach auf der Brücke des HCE Narrenschiffes. Bettina hatte vor einigen Jahren als Prinzessin schon Erfahrung gesammelt. An der Seite der Schürdter Tollitäten steht das Prinzenteam Jörg Burbach und Philipp Bohlscheid. Damit die Sache auch richtig abgerundet wird, wurden die Kinder Hombachs, Hannah und Hendrick, das neue HCE Kinderprinzenpaar. Sie werden begleitet von Lina und Isabel.

Eine sichtliche Freude war es Bürgermeister Fred Jüngerich dem Karnevalsprinzen das Zepter, das Zeichen der Macht, zu Überreichen. Die ehrenvolle Aufgabe der Überreichung der Prinzenkette hatten Ortsbürgermeister Rainer Zeuner (Eichelhardt) und der Erbacher Erhard Schneider gemeinschaftlich übernommen. Schürdts Ortsbürgermeister Torsten Saynisch gab dem Kinderprinzen Hendrick das Zeichen der Macht. Das Prinzenpaar bedankte sich bei den Ortsoberhäuptern mit ihrem Prinzenorden.

Bevor seine Tollität einige Worte an sein närrisches Volk richtete, trat erstmals Leonie Geyer als Solomariechen auf. Den Prinzenworten folgte der Tanzauftritt der Großen Garde des HCE. In der Folge machten die befreundeten Karnevalisten mit Tollitäten, Gefolge und Tanzgarden ihre Aufwartung. Der HCC Herkersdorf machte den Anfang. Das große Solomariechen, Lana Baumeister gab ihr Zwischenspiel, wie auch die mittlere Tanzgarde des HCE währen der Auftritte der KGs. Den Besuchereigen setzten die KG Scheufeld und die Förschbacher Jedcken, die KG Wissen, Fidele Jongen Pracht, KG Altenkirchen, FKC Fensdorf, KG Morsbach, KG Malberg, KG Herschbach, KC Hövels und zum Abschluß die KG Herdorf fort. Fotos: Renate Wachow