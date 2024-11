Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung an geparktem Motorroller in Linz am Rhein

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23. November 2024 gegen 21:45 Uhr und Sonntagmorgen, 24. November 2024 gegen 06:15 Uhr, kam es in der Vogtgasse in Linz am Rhein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Motorroller. Die Geschädigte hatte ihren Motorroller am Abend vor ihrer Wohnanschrift abgestellt und fand diesen am nächsten Morgen beschädigt auf der liegend. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei