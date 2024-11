Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

WISSEN – Rauchmelder löst in Wissen Feuerwehreinsatz aus

Für den Löschzug 1 der Freiwilligen Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen hieß es am Sonntagnachmittag: Wohnungsbrand in der Hüll inmitten des Stadtgebiets. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen. Da auf mehrmaliges Klopfen und Rufen keine Reaktion erfolgte, konnten sich trotzdem noch Personen in dem Haus aufhalten. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt über eine Leiter und ein gekipptes Fenster. Eine Kontrolle zeigte, dass sich im Inneren keine Personen befanden, auch ein Grund für das Auslösen des Rauchmelders konnte nicht ermittelt werden. Im Einsatz waren 30 Kräfte mit vier Fahrzeugen unter der Leitung von Zugführer Christian Rüth. Dazu die Besatzung eines Polizeifahrzeugs. (bt) Fotos: Bernhard Theis