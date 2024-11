Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

HORHAUSEN – 30. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen

Die 30. „Westerwälder Ausstellung und Börse für Mineralien, Fossilien und Schmuck“, kurz „Mineralien- und Schmuckbörse“ genannt, im Kaplan Dasbach-Haus in Horhausen, findet nach wie vor großes Interesse. Schon gleich nach der Eröffnung tauchten kleine und große Besucher, auch aus einem weiten Umkreis, in die faszinierende Welt der Minerale, Kristalle und Edelsteine ein. Nicht nur aus heimischen Gruben des Siegerlandes, sondern aus aller Welt waren prachtvolle Stücke zu sehen. Das sich die Börse mit den Jahren weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hinaus einen guten einen Namen gemacht hat, belegten nicht nur die Besucherzahlen, sondern auch die positive Resonanz der fast 20 Aussteller. Interesse an der Geologie zeigen auch junge Menschen. Schirmherr und Bürgermeister Fred Jüngerich in der Eröffnungsansprache: „Zu den Bodenschätzen im Westerwald gehören Eisenerze und damit verbunden auch Minerale, als Teil unserer Geologie. Es freut mich besonders, dass sich so viele junge Menschen für unsere Montangeschichte interessieren.“ Schließlich dankte der Schirmherr den fleißigen Händen des ehemaligen Vereins „Stein reich“ (Peterslahr), der die Börse seit 2001 ausgerichtet hatte. Jetzt hat die Tourist-Info der Verbandsgemeinde, mit Unterstützung der Ortsgemeinde Horhausen, die Ausrichtung der Börse übernommen. Auch Ortsbürgermeister Thomas Schmidt freute sich über den regen Zuspruch und dankte ebenfalls den Organisatoren, stellvertretend für alle nannte er Martina und Markus Beer sowie Manfred und Margot Flinzner (alle aus Peterslahr). Fotos: Renate Wachow