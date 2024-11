Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Knuspermarkt ist eröffnet

Nachdem in den letzten Wochen am Neuwieder Luisenplatz transportiert, aufgebaut geschmückt wurde öffneten am Nachmittag die Verkaufsstände und Glühweinbuden. An den Weihnachtsbäumen hängen Sterne, Schneemänner und so mancher bunte Tannenzapfen. Gebastelt und aufgehängt von zahllosen Neuwieder Kindergartenkindern. Einige von den kleinen Dekobastlern drückten sich schon am Freitagnachmittag an den Fenstern der Knusperlandhäuschen die Nasen platt und drehten die ersten Runden auf dem Karussell. Gegen 17.00 Uhr ertönte von der Bühne vor der Luisenscheune, die schon traditionelle Chormusikdarbietung der Mennonitengemeinde, bevor Neuwieds Oberbürgermeister in einer Begrüßungsrede den Weihnachtsmarkt eröffnete.

„Auf dem Neuwieder Knuspermarkt kann man spannende Dinge entdecken. Stimmungsvoll geschmückte Häuschen, ein adventlich geprägtes Musikprogramm und ein ganz spezielles Kinder-Knusperland: All das erwartet die Gäste ab Freitag, 22. November, bis Montag, 23. Dezember, auf dem Neuwieder Knuspermarkt mitten in der Innenstadt.“ so der Oberbürgermeister, der sich bei den jungen Chorsängern für ihren Einsatz bedankte. Der Markt bietet neben Verkaufsbuden Glühweinstände unzähligen beleuchteten Tannen auch zwei hohe hölzerne Kirchtürme, die über den Markt thronen. Deren Fassade ist ein Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich dort ein neues Türchen – bis zum 24. Dezember. Fleißige Heinzelmännchen flankieren den Weg durch eine entzückende Landschaft und erlauben einen Blick in ihre geschäftigen Vorbereitungen. Phantasievolle Szenen erzählen aus der Tier- und Märchenwelt und in vielen hübschen kleinen Hütten verbirgt sich Wundervolles aus den kindlichen Spielwelten: Von Harry Potter über Prinzessinnen und Einhörner bis hin zum funkelnden Weltraum. Es gibt so viel zu sehen und man darf gespannt sein, was sich vor Ort noch alles entdecken lässt.

Zu den hübschen, ausgewählten Verkaufsständen gesellt sich auch in diesem Jahr wieder die Regionalladenhütte „Amalie“, benannt nach der Tochter von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, die ihren Vater seinerzeit tatkräftig in seinem sozialen Engagement und Gemeinschaftssinn unterstützte. Hier haben Händlerinnen und Händler aus der Stadt und dem Landkreis Neuwied sowie den direkt benachbarten Regionen eine Plattform, ihre zumeist handgefertigten Produkte anzubieten. Davon konnten sich die Gäste, die zur Eröffnung des diesjährigen Knuspermarktes gekommen waren auf dem Traditionellen Rundgang mit dem Oberbürgermeister überzeugen. Wobei sich in diesem Jahr die Eröffnung mit Temperaturen um den Gefrierpunkt echt nach Winter anfühlten und der Glühwein deshalb besonders gut schmeckte. (mabe) – Fotos: Marlies Becker