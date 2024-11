Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Spannende Spiele und ganz viel Gewusel – Oliver-Mini-Cup Finale in Gebhardshain beendet die Turniersaison für die jüngsten Badmintonkids

Nicht ganz so gut schlafen konnten manche unserer U9er vor ihrem ersten „richtigen“ Turnier – was nicht wundert, denn die meisten jagen erst seit gut einem halben Jahr dem Ball hinterher. Dann ist es schon ganz schön aufregend, von der Turnierleitung aufgerufen zu werden und gegen teils fremde Spieler antreten zu dürfen, die Zähltafel am Court und den Coach an der Seite, der versucht in der Satzpause noch wichtige Tipps zu vermitteln.

Aber die Frischlinge machten es am Ende alle super, zeigten tolle Spiele, konnten bereits einige Siege einheimsen und gingen vor allem meist gut gelaunt vom Court, wie „Dreisatzkönig“ Peter Maus, der wahrscheinlich von allen Spielern des Turniers am längsten auf dem Platz stand – ohne Erschöpfungssymptome und immer grinsend. Bei den älteren AK gab es dann schon teils technisch sehr gutes Badminton zu sehen und die Westerwälder mischten oft ganz vorne mit.

Als Sieger in ihren AK gingen Haro Lindner (U9) und Leo Lindner (U10) vom Platz, der auch die Gesamtserie des Jahres 2024 gewann. Eine Silbermedaille erkämpften sich Emilia Stricker (U10) und Lukas Rehorst (U12). Als Dritte gelangten Elin Dücker (U10), Til Euteneuer (U10) sowie Nico Rehorst (U11) nach teils dramatischen Spielen aufs Treppchen.

Als Bonus gab es für die Kids, die alle drei Turniere der Mini-Cup Serie gespielt haben vom Sponsor Oliver noch ein Trikot – eine kleine Belohnung für die engagierten Nachwuchssportler.

Insgesamt war es wieder ein sehr schönes Turnier, mit ganz viel Teamgeist und Unterstützung der Kleinen durch die „alten Hasen“. Das Cafeteria-Team ließ keine Wünsche offen und die Turnierleitung wickelte die 112 Spiele souverän ab – Super Arbeit – vielen Dank an alle Helfer!

Die meisten der Kids dürften schon dem nächsten Mini-Cup entgegen fiebern – bis dahin gibt es noch viele Gelegenheiten beim Training vollen Einsatz zu zeigen. (nao) Foto: BC Gebhardshain