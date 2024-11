Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

BAD MARIENBERG – Zeugen nach Verkehrsunfall in Bad Marienberg gesucht

Am 28. Oktober 2024 ereignete sich gegen 20:00 Uhr in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine Fußgängerin wurde beim Überqueren der Langenbacher Straße von einem PKW touchiert. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise durch mögliche Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 02662/95580 oder unter „pihachenburg@polizei.rlp.de“ eingereicht werden. Quelle: Polizei