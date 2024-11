Veröffentlicht am 22. November 2024 von wwa

RENNEROD – Radschrauben an Pkw in Rennerod gelöst

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21. November 2024, 19:15 Uhr und Freitagmorgen, 22. November 2024, 05:50 Uhr wurde in Rennerod-Emmerichenhain, In der Eck, an einem geparkten Pkw mehrere Radschrauben gelöst. Glücklicherweise kam es während der Fahrt nicht zu einem Verkehrsunfall. Durch Polizeibeamte wurde daher eine Strafanzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.: 02663 98050. Quelle: Polizei