ALTENKIRCHEN – DRK-Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Insgesamt 21 Beschäftigte, die ihren Ehrentag im Jahr 2023 hatten, wurden durch den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Dr. med. Peter Enders (hinten 5. v. r.), den Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner (hinten, 4. v. l.), und der stellv. Betriebsratsvorsitzenden Ramona Höfer (hinten, 5. v. r.), für ihre langjährige Dienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz geehrt.

17 der 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen sich auf Einladung des Präsidenten im DRK-Zentrum in Altenkirchen, um in einer gemeinsamen Feierstunde ihre Ehrung entgegen zu nehmen. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz für das Rote Kreuz wurde so den Beschäftigten aus den Abteilungen: Behindertenbeförderung, Rettungsdienstes, PflegeService, MenüService, Bewegungsprogramme und der Verwaltung gedankt. Die jeweils zuständigen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nahmen als weitere Gratulanten an der Veranstaltung teil. „Wir sind froh und stolz, uns heute persönlich bei allen Mitarbeitenden für ihr langjähriges Engagement bedanken zu können.“, betont der Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner.

Geehrt wurden für: 10 Jahre: Behindertenbeförderung: Martina Schmidt, Fiorentino Carullo, Silvana Carullo, Michael Henn, Dieter Schumacher, Ursula Stockschläder (verhindert). PflegeService: Renate Mergardt, Claudia Rosenau (verhindert). MenüService: Bettina Hähr. Housekeeping: Natalia Bähr.

20 Jahre: Rettungsdienst: Christoph Ebener, Björn Deller (verhindert). Bewegungsprogramme: Elke Eichhorn. Verwaltung: Helga Rüttger, Claudia Jung.

25 Jahre: Verwaltung: Christoph Arndt

30 Jahre: Rettungsdienst: Bernd Schmitz (verhindert)

35 Jahre: Rettungsdienst: Michael Jung, Roger Schneider. Verwaltung: Martina Drebitz.

40 Jahre: Behindertenbeförderung: Doris Stockschläder.