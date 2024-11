Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

GEISELWIND – Klare Ziele: Neuer Bundesvorstand der JUNGEN FREIEN WÄHLER startet mit Leitantrag und starker Jugendvertretung

Im Rahmen des Bundesparteitags der FREIEN WÄHLER in Geiselwind trat erstmals der neu gewählte Vorstand der JUNGEN FREIEN WÄHLER zusammen. Neben organisatorischen Themen und der zukünftigen Ausrichtung der Jugendorganisation gab es wichtige personelle und politische Impulse: Lisa-Marie Jeckel, die frisch gewählte Bundesvorsitzende der JUNGEN FREIEN WÄHLER, wurde als Jugendpolitische Vertreterin in den Bundesvorstand der FREIEN WÄHLER berufen. Zudem wurde der bisherige Generalsekretär der JUNGEN FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, David Eilert, einstimmig zum neuen Bundesgeschäftsführer gewählt.

„Die Stimme der Jugend gehört in die Mitte der Politik. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Jeckel. „Mit David Eilert als Bundesgeschäftsführer bringen wir frischen Wind und eine starke Organisation in unsere Arbeit. Wir werden als Team die JUNGEN FREIEN WÄHLER weiter voranbringen.“

David Eilert, der nun als Bundesgeschäftsführer tätig ist, betont: „Es ist mir eine Ehre, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Wir werden mit einem klaren Kurs und voller Energie an der Seite der JUNGEN FREIEN WÄHLER die Zukunft gestalten. Unser Ziel ist es, die Stimme der jungen Generation in der politischen Landschaft weiter zu stärken und den liberal-konservativen Kurs der FREIEN WÄHLER aktiv mitzugestalten.“

Ein zentraler Beitrag der Jugendorganisation auf dem Parteitag war die Vorstellung ihres Leitantrags „Zukunftsfähiger und bürgernaher ÖPNV – Mobilität für alle sichern!“. Die JUNGEN FREIEN WÄHLER fordern darin einen modernen, flächendeckenden und bezahlbaren Öffentlichen Personennahverkehr. Ziel ist es, Mobilität als Schlüssel zur sozialen Teilhabe, Bildung und Arbeit für alle Generationen zu gewährleisten.

Der Antrag umfasst vier zentrale Forderungen: Bürgernaher und flächendeckender Ausbau des ÖPNV, insbesondere in ländlichen Regionen, durch Taktverdichtungen, Rufbusse und intermodale Verkehrslösungen. Bezahlbare Mobilität, u. a. durch günstige Nahverkehrstickets und kostenfreie Angebote für Schüler, Studierende und Senioren. Attraktiver und umweltfreundlicher ÖPNV, beispielsweise durch emissionsfreie Fahrzeuge und digitale Lösungen. Effiziente Finanzierung und nachhaltige Investitionen, etwa über einen „Länder-Fonds Mobilität“.

„Ein starker ÖPNV ist das Rückgrat einer klimafreundlichen und bürgernahen Mobilitätspolitik. Als JUNGE FREIE WÄHLER kämpfen wir für faire und nachhaltige Lösungen“, erklärt Jeckel. Der Bundesparteitag stand zudem im Zeichen der Bundestagswahl 2025. Hubert Aiwanger wurde einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt und kündigte das Wahlprogramm der FREIEN WÄHLER an. Im Fokus stehen die Senkung von Unternehmenssteuern, die Förderung des Mittelstands sowie eine Reform des Bürgergeldes. Foto: (JFW)

Foto: Bundesvorsitzende Lisa-Marie Jeckel und Bundesgeschäftsführer David Eilert