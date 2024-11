Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

ENGERS – Wiedereröffnung: Kindertreff Engers sucht tatkräftige Unterstützung

Gute Nachrichten für alle Kinder ab sechs Jahren aus Engers! Bald gibt es für sie wieder einen festen Treff- und Anlaufpunkt im eigenen Stadtteil, denn: Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJub) und die Evangelische Kirchengemeinde Engers bereiten gerade die Wiedereröffnung des Kindertreffs im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche vor. In den großzügigen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten sollen in naher Zukunft wieder Kinder ab dem Grundschulalter gemeinsam spielen, basteln und ihre Freizeit verbringen können. Damit das möglich ist, wird jedoch noch tatkräftige Unterstützung benötigt.

Gesucht werden Betreuende, die den Treff jeden Montag (mit Ausnahme der Ferienzeiten) von 16:30 bis 18:30 Uhr unterstützen. Ideal wäre es, wenn die Helferinnen und Helfer bereits eine Juleica (Jugendleiter-Card) besitzen oder sich in der Ausbildung eines sozialen Berufs oder im Studium eines sozialen Fachbereichs befinden. Die Tätigkeit wird mit der Übungsleiterpauschale entlohnt. Der Treff im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Engers, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, soll den Kindern eine verlässliche und ansprechende Anlaufstelle und einen festen Ort für Spiel und Austausch bieten. Die Organisatoren freuen sich auf engagierte Mitarbeitende, die Lust haben, sich in das Projekt einzubringen. Interessierte können sich bei Stefan Caratiola vom Neuwieder KiJub melden. Dies ist telefonisch unter 02631/802 852 (Mobil: 0162/2596659) oder per E-Mail an scaratiola@neuwied.de möglich.