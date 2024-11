Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Raus aus der Kälte – rein ins Kino – Minski beschließt das Jahr mit vier Filmhighlights

Egal, ob bei Regen, Schnee, Hagel oder Sonnenschein, egal, ob Wochen- oder Feiertag – an ausnahmslos jedem Mittwoch des Jahres hob sich im Neuwieder Schauburg-Kino der Vorhang für eine Vorstellung des Programmkinos Minski. Das wird sich auch im Dezember nicht ändern, denn Programmgestalter Michael Mertes hat erneut vier Filme ausgewählt, die vier Mittwochabende gefüllt mit bester Kinounterhaltung versprechen.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 4. Dezember, die Komödie „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen“ des deutschen Regisseurs Torsten Körner. Während der erste Film von 2020 die Situation der Frauen in der Bonner Republik ins Visier nahm, stehen diesmal die Frauen in der DDR im Fokus.

Lee Miller beginnt ihre Karriere als Model, bevor sie den Platz vor der Kamera gegen einen Platz dahinter eintauscht. Als Fotografin zieht es sie mitten in die Kriegswirren des heraufziehenden Zweiten Weltkrieges, wo sie furchtlos die Kampfhandlungen und den Holocaust dokumentiert. Die eindrucksvolle Filmbiographie „Die Fotografin“ läuft am Mittwoch, 11. Dezember, im Minski.

Eine Woche später erzählt „Ein kleines Stück vom Kuchen“ am Mittwoch, 18. Dezember, die Geschichte der 70-jährigen Iranerin Mahin, die nach dem Tod ihres Mannes und dem Wegzug ihrer Tochter nach Europa vor allem eines ist – einsam. Als sie den ebenfalls alleinstehenden Taxifahrer Faramarz trifft, entscheidet sie sich, der Liebe nochmal eine Chance zu geben, auch wenn sie damit gegen sämtliche Sittengesetze verstößt.

Da der letzte Mittwoch des Jahres auf den ersten Weihnachtstag fällt, zeigt das Minski am Mittwoch, 25. Dezember, mit „Fast perfekte Weihnachten“ natürlich einen Weihnachtsfilm. Aus Enttäuschung darüber, dass seine erwachsenen Kinder zum Weihnachtsfest nicht nach Hause kommen wollen, lädt Vincent kurzentschlossen einsame Senioren ein. Doch schnell läuft der Abend aus dem Ruder.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für außergewöhnliche Filme, die bewegen, begeistern und zum Nachdenken anregen. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.