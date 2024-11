Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Mehr als nur Action und Streben nach dem Kick – Interessengemeinschaft Abenteuersport und Erlebnispädagogik bietet 2025 eine neue Ausbildung in Erlebnispädagogik an

Zusammen bilden das Jugendamt der Stadt Koblenz sowie die Kreisjugendämter Mayen-Koblenz, Neuwied und Altenkirchen in Kooperation mit dem Pfadfinderlager Brexbachtal und dem Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie GmbH die Interessengemeinschaft Abenteuersport und Erlebnispädagogik. Als aktuelles Gemeinschaftsprojekt wird ab 2025 eine neue Ausbildung zur Erlebnispädagogin/zum Erlebnispädagogen angeboten.

Die Ausbildung besteht aus einem Grundkurs mit fünf Modulen und zwei Qualifizierungs-kursen, die nach erfolgreicher Prüfung zu einem Zertifikat führen. Das Angebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe sowie Studierende pädagogischer Fachrichtungen und in der Kinder- und Jugendarbeit erfahrene Übungsleiterinnen und -leiter. Ein praktischer Bezug zur Kinder- und Jugendarbeit ist wünschenswert.

Inhaltlich beschäftigt sich der Grundkurs mit

– Theorien des Abenteuersports und der Erlebnispädagogik

– Materialkunde und Sicherungstechnik

– Sicherheitsstandards und Reflexion

– Selbsterfahrung erlebnispädagogischer Räume

– Erlebnisraum Turnhalle

– Erlebnisraum Kletterhalle

– Erlebnisraum Natur/Natur bei Nacht

– Erlebnisraum Wasser

– Erlebnisraum Seilbauten

– Abschlußprüfung

Der praxisorientierte Kurs findet an verschiedenen Veranstaltungsorten (nähere Informationen über Melina Ehrentraud, Telefon 0261-108258 oder melina.ehrentraud@kvmyk.de) an folgenden Wochenenden statt: 14./15. Februar 2025, 28./29. März 2025, 09./10. Mai 2025, 27./28. Juni 2025, 12./13. September 2025

Themenfelder der Qualifizierungskurse sind:

– Erste Hilfe und Notfallmanagement zu Lande und zu Wasser

– Spannung über dem Waldboden

– Vertrauen, Kommunikation, Kooperation – Übungen und Strukturen im Teamtraining

– Bogenschießen

– Abenteuer Sporthalle/Klettern und fliegende Bauten

– Davon kann man nie genug haben – durch Spielen lernen

Die Kurse werden von langjährig erfahrenen Referenten Oliver Lumma, Sven Rodenbach, Karsten Schroeter und Josef Sözbir durchgeführt. Der nächste Qualifizierungskurs „Vertrauen, Kommunikation, Kooperation – Übungen und Strukturen im Teamtraining“ findet am 14./15. März 2025 in Bendorf statt und richtet sich sowohl an Fachkräfte als auch Interessierte. Die Teilnahmegebühr für den Grundkurs beträgt 850€ (für Studierende und Auszubildende sowie Ehrenamtliche mit JuLeiCa 800 €), für die Qualikurse je 170 € (160 €). Der aktuelle Flyer ist auf der Homepage www-kreis-neuwied.de des Landkreis Neuwied hinterlegt. Anmeldungen für den Grundkurs sind an das Kreisjugendamt Mayen-Koblenz, Melina Ehrentraud, 0261-108258 oder melina.ehrentraud@kvmyk.de zu richten. Anmeldungen für den Qualifizierungskurs nimmt das Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie GmbH, tobias.zimmermann@nr.johanniter-kliniken.de entgegen.