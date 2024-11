Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Azubi-Rekrutierung aus Ruanda: Landkreis Altenkirchen setzt auf Projekt „Spa(n)nende Perspektiven“

Mit einem Durchschnittsalter von 19,2 Jahren existiert im ostafrikanischen Ruanda ein enormes Potenzial junger, motivierter und hochqualifizierter Menschen, die bereit sind, neue berufliche Herausforderungen in technischen Berufen anzunehmen. Dabei übersteigt die Nachfrage jedoch deutlich das Angebot an Ausbildungsplätzen in Ruanda. An dieser Stelle kommt das Projekt „Spa(n)nende Perspektiven“ von Reiner Rudolphi von der GOV GmbH + Co. KG aus Rockenhausen ins Spiel. Das Projekt hat sich auf die Rekrutierung von Sekundarschülern aus Ruanda spezialisiert und bietet diesen jungen Menschen aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland die Möglichkeit, eine technische Ausbildung in Deutschland zu absolvieren. Der Landkreis Altenkirchen und Reiner Rudolphi haben nun eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit zu intensivieren.

„Die demografische Entwicklung stellt viele Unternehmen in Deutschland zunehmend vor die Schwierigkeit, Ausbildungsplätze zu besetzen. Der Landkreis Altenkirchen zeigt eine hohe Dichte an Unternehmen aus dem Bereich des verarbeitenden Gewerbes und damit an technischen Ausbildungsberufen. In Ruanda gibt es viele junge Menschen, die gerne eine technische Ausbildung absolvieren würden“, erklärt Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises. „Es entsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Jungen Menschen aus Ruanda wird eine berufliche Perspektive in Deutschland eröffnet und heimische Unternehmen können potenzielle Fachkräfte ausbilden“, führt Reiner Rudolphi weiter aus. Die Idee, welche 2014 als Corporate Social Responsibility Projekt gestartet war, kam Rudolphi aufgrund fehlenden Nachwuchses im eigenen Maschinenbauunternehmen. Acht Jahre später hat sich das Projekt als „Hilfe zur Selbsthilfe“ erwiesen. Zwischenzeitlich machen 63 Azubis in rheinland-pfälzischen Unternehmen eine technische Ausbildung in unterschiedlichen Berufen. Für das kommende Jahr stehen 100 qualifizierte ruandische Schüler bereit, um eine Ausbildung in Rheinland-Pfalz zu beginnen.

Mit der unterzeichneten Absichtserklärung möchten der Landkreis Altenkirchen und die GOV GmbH + Co. KG ihre Kräfte bündeln, den Austausch untereinander stärken und Unternehmen einen Weg aufzeigen, um dem Fachkräftemangel im eigenen Betrieb entgegen zu treten. Landrat Dr. Peter Enders betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Ruanda ist ein wichtiger Kooperationspartner für Rheinland-Pfalz, und wir freuen uns, durch diese Zusammenarbeit jungen Menschen aus Ruanda eine Chance auf eine hochwertige Ausbildung in unserem Landkreis zu bieten. Gleichzeitig profitieren unsere Unternehmen von motivierten und gut ausgebildeten Fachkräften.“

Drei Unternehmen aus dem Kreis wurden bereits gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und Reiner Rudolphi für ein erstes unverbindliches Informationsgespräch besucht. Drei weitere Unternehmensgespräche sind für Ende November festgesetzt. Bei Interesse an einem unverbindlichen Austausch können sich Unternehmen an Fides Lang von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen wenden (Tel. 02681 – 81 39 00, E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de). Weitere Informationen: www.zubee.de

Foto: Landrat Dr. Enders (rechts) und Reiner Rudolphi, Projektinitiator von „Spa(n)nende Perspektiven“, unterzeichneten im Beisein von Wirtschaftsförderer Lars Kober (links) die gemeinsame Absichtserklärung. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen/Iris Scharenberg-Henrich