MORSBACH – Adventsmusik mit CD-Vorstellung und Präsentation der „Kirche der Künste“ in St. Mariä Heimsuchung, Morsbach-Holpe

Am Sonntag, 15. Dezember 2024 um 16.30 Uhr findet in St. Mariä Heimsuchung Morsbach-Holpe (Pfarrer-Pflugfelder-Weg 1, 51597 Morsbach) die traditionelle Adventsmusik des Holper Kirchenchores mit klassischer und moderner Musik zum Advent statt. Neben dem Kirchenchor „Cäcilia“ Holpe unter der Leitung von Dirk van Betteray wirken Blockflötenensemble und Chöre der Musikschule Morsbach unter der Leitung von Sabine Fuchs mit. Außerdem werden in einem offenen Singen gemeinsame Lieder gesungen. In dieser Veranstaltung gibt es zwei Besonderheiten: Zum einen wird eine neue CD mit adventlicher und weihnachtlicher Orgelmusik vorgestellt, die Dirk van Betteray an den Instrumenten aller Kirchen im Seelsorgebereich Morsbach – Friesenhagen – Wildbergerhütte eingespielt hat. Auch die Kunstinstallation von Frau Groten wird wieder zu sehen sein. Außerdem wird St. Mariä Heimsuchung als „Kirche der Künste“ vorgestellt. 2025 findet die 30. Kirchenmusikjahresreihe in Holpe statt, die immerschon andere Künste wie Literatur und bildende Kunst einbezogen hat. Diese Verbindung soll zukünftig noch deutlicher in den Fokus rücken.