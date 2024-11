Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

DAADEN – Engagement stärkt Demokratie: Regionalforum der LEADER-Region Westerwald-Sieg inspirierte zur aktiven Mitgestaltung

Die LEADER-Aktionsgruppe (LAG) der Region Westerwald-Sieg veranstaltete im Bürgerhaus Daaden ihr Regionalforum unter dem Motto „Engagement stärkt Demokratie – für eine lebenswerte Region Westerwald-Sieg“. Der Einladung folgten über 70 Personen, darunter zahlreiche Vereinsaktive, ehrenamtlich Engagierte und interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Besondere Highlights der Veranstaltung waren die beiden Impulsvorträge: Anja Lothschütz von WerteWissenWandel sprach darüber, wie ehrenamtliches Engagement neu gedacht werden muss, um Vereine zukunftsfähig zu machen. Sebastian Hebeisen vom DGB Koblenz beleuchtete die Rolle bürgerschaftlichen Engagements in der Stärkung demokratischer Strukturen. Beide Vorträge boten den Teilnehmenden wertvolle Denkanstöße und zahlreiche Ansätze, wie sie sich in ihren eigenen Projekten und Organisationen engagieren können. Ein musikalischer Beitrag des Frauenchors Akzente aus Biersdorf sorgte für den passenden Rahmen.

Ab 18:30 Uhr begann ein lebendiges Treiben auf dem „LEADER-Marktplatz“ im Bürgerhaus, auf dem sich die Teilnehmenden über die Fördermöglichkeiten des LEADER-Programms informieren und in den direkten Erfahrungsaustausch mit den Projektbeteiligten bereits geförderter Vorhaben gehen konnten. „Der Marktplatz zeigt, wie vielfältig und kreativ unsere Region ist. Die Projekte beweisen, wie viel Potenzial in den Ideen von Vereinen, Kommunen und engagierten Bürgern steckt. Wir hoffen, dass sich auch in Zukunft viele Menschen mit innovativen Ideen bei uns melden.“ erklärt Regionalmanager Niklas Mäder.

Anschließend arbeiteten die Teilnehmenden in zwei parallel ablaufenden Workshops miteinander. Die Themen „Neue Formen der Beteiligung – Engagement & Ehrenamt 2.0“ und „Demokratie stärken – von der Theorie zur Praxis“ luden zum Mitmachen ein und boten Raum, um Praxiswissen zu erarbeiten. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Ergebnisse zusammengetragen und Perspektiven für künftige Beteiligungsmöglichkeiten und Projektideen erörtert.

Rolf Schmidt-Markoski, Vorsitzender der LAG Westerwald-Sieg, resümierte am Ende der Veranstaltung: „Die hohe Beteiligung und der rege Austausch heute zeigen, wie stark das Interesse der Menschen an den Themen und einer aktiven Mitgestaltung ihrer Region ist. Wir sind überzeugt, dass aus dem heutigen Tag neue Projektideen und Partnerschaften entstehen, die den Westerwald stärken und bereichern.“

Foto: (v.l.): Ralf Seelbach (Regionalmanagement), Jennifer Siebert (stellv. LAG-Vorsitzende), Niklas Mäder (Regionalmanagement), Rolf Schmidt-Markoski (LAG-Vorsitzender), Tobias Gerhardus (1.Beigeordneter Kreis Altenkirchen), Helmut Stühn (Bürgermeister VG Daaden-Herdorf), Walter Strunk (Stadtbürgermeister Daaden). Fotograf: Tim Fröhling