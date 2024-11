Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

HEDDESDORF – Traditionelles Döppekoocheessen des VdK in Heddesdorf

Zum traditionellen Döppekoocheessen des VdK in Heddesdorf konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz wieder zahlreiche Mitglieder begrüßen. Zur Begrüßung dankte Lefkowitz zunächst seinem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die hervorragende Zusammenarbeit in der Vorbereitung der zahlreichen Veranstaltungen. „Wir freuen uns sehr, dass wir bei unseren Festen, Feiern und Ausflügen stets regen Zuspruch aus unserer Mitgliedschaft erfahren. Gerade in den aktuellen sehr turbulenten Zeiten mit vielen Krisen und Herausforderungen in Deutschland und der Welt, ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, Gelegenheiten zu schaffen, in denen die Menschen unbeschwerte Stunden in Gemeinschaft erleben können. Deshalb sind wir froh im Jahresverlauf verschiedene entsprechende Gelegenheiten zu schaffen, wie auch beim diesjährigen Döppekoocheessen“, sagte Lefkowitz.

Er bedankte sich ebenfalls bei Petra und Jürgen Krause vom „Stüffje“ des TV Heddesdorf für die stete Gastfreundschaft für den VdK sowie bei Raphael Hunscha von der Gaststätte „Zur Isenburg“ für den hervorragenden Döppekooche, der allen sehr gut mundete.

Bei angeregten Gesprächen und in ausgelassener Stimmung hatten alle VdKler einen schönen Abend und die einmütige Resonanz der Gäste war, dass natürlich auch im kommenden Jahr diese Veranstaltung wiederholt werden muss. Foto: Martina Beate Jakoby