Veröffentlicht am 22. November 2024 von wwa

KIRCHEN – 100.000 Euro aus dem Landesprogramm Städtebauliche Erneuerung für die Stadt Kirchen

Gute Nachrichten für die Stadt Kirchen erhielt die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf Nachfrage aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium. Der Stadt werden zur Sanierung und Gestaltung des Stadtkerns Zuwendungen in Höhe von 100.000 Euro Fördermittel bewilligt.

„Wir sind froh, dass sich die Bemühungen um Fördermittel für die Stadtgestaltung in Kirchen/Sieg gelohnt haben. Damit kann der Stadtkern attraktiver gestaltet werden und wir schaffen gerade dadurch im ländlichen Raum noch mehr Attraktivität, mit der dann auch das städtische Miteinander gefördert wird. Daher freue ich mich sehr, dass die Stadt Kirchen ihre Pläne mit der Förderung durch Landesmittel möglich machen kann“, so Bätzing-Lichtenthäler.

„Die bewilligten Fördermittel des Landes sind eine unmittelbare Unterstützung der Stadt Kirchen und geben uns die Möglichkeit, unsere Stadt weiterzuentwickeln“, so Bürgermeister Hundhausen, der die Landeszuwendung beantragt hatte. „Die Unterstützung von Kommunen ist der Landesregierung ein großes Herzensanliegen, die über verschiedene Instrumente, ob Kommunaler Finanzausgleich, Altschuldenübernahme, Kommunales Investitionsprogramm oder wie in diesem Fall, über Städtebauförderung o.ä. erreicht wird“, so Bätzing-Lichtenthäler abschließend.