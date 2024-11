Veröffentlicht am 21. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Polizei, Stadt und Bürgerinitiative gemeinsam für die Altstadt

Die Koblenzer Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Koblenz arbeiten zur Gewährung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eng zusammen. Hierzu gehören auch die gemeinsamen Fußstreifen in der Koblenzer Altstadt. Die wird an Wochenenden von einer Vielzahl an „Nachtschwärmern“ aus der gesamten Region sowie von Touristen stark frequentiert. Das Ziel der gemeinsamen Fußstreife ist es, sichtbare Präsenz zu zeigen, als Ansprechpartner den Bürgern zur Verfügung zu stehen und das Sicherheitsgefühl der Bewohner und Besucher nachhaltig zu stärken.

Die Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“ sucht einen kommunikativen Prozess zwischen Bürgern, Stadt und Verwaltung zur Thematisierung aktueller Anliegen und setzt sich für Entwicklung von Lösungsansätzen ein. „Dies betrifft insbesondere Vorfälle von Vandalismus, Lärmbelästigungen und anderen Anlässen, die das allgemeine Sicherheitsempfinden der Anwohner beeinträchtigen“, so Jürgen Potratz von der Bürgerinitiative.

Sowohl Bürgermeisterin Ulrike Mohrs als auch der Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1, Polizeioberrat Eduard Schaab, unterstreichen den gemeinsamen Schulterschluss: „Die Zusammenarbeit von Stadt Koblenz, Polizei und der Bürgerinitiative ist ein wichtiger Schritt, um gemeinsam ein sicheres Umfeld zu schaffen. Wir nehmen die Anliegen der Anwohner sehr ernst und werden weiterhin mit allen beteiligen Akteuren eng zusammenarbeiten.“

Der regelmäßige Austausch zwischen Polizei, Stadt und Bürgerinitiative soll künftig intensiviert werden, um nachhaltige Lösungen für mehr Sicherheit und Ordnung in unserer Altstadt zu finden. Oberbürgermeister David Langner begrüßt den Austausch: „Zur Lebensqualität gehört auch Sicherheit. Mit vereinten Kräften sorgen wir für eine Stadt des guten Miteinanders, in der Vandalismus und Ruhestörungen keinen Platz haben.“ Quelle und Foto: Polizei

Foto: (v.l.): Markus Schmitt (Ordnungsamt Stadt Koblenz), Winfried Hähle (Vorsitzender BI), Ulrike Mohrs (Bürgermeisterin), Eduard Schaab (Leiter PI Koblenz 1), Jürgen Potratz (Steuerungsgruppe BI), Niklas Propson (PI Koblenz 1)