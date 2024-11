Veröffentlicht am 22. November 2024 von wwa

PUDERBACH – Straßensperrung wegen Drückjagd am 30. November

Straßensperrung wegen Drückjagd am 30. November, betroffen ist die L 264 zwischen Einmündung L 258 und L 266 in der Verbandsgemeinde Puderbach Verbandsgemeinde Puderbach. Wegen einer Drückjagd kommt es in der Verbandsgemeinde Puderbach am Samstag, 30. November 2024, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Straßensperrung. Betroffen ist die Landesstraße 264 zwischen Einmündung L 258 und L 266.