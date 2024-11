Veröffentlicht am 22. November 2024 von wwa

NEUWIED – Mehr Platz und schönere Räume für die Kleinsten – Kinderfreundliche Kommune: Erweiterung der AWO-Kita „Haus der Generationen“ abgeschlossen

Seit Jahren läuft in der Stadt Neuwied ein ambitioniertes Kita-Ausbauprogramm. Allein seit 2020 sind 275 zusätzliche Plätze geschaffen worden. Doch der Bedarf ist weiter gestiegen. Noch immer weist der Kita-Bedarfsplan ein Defizit aus. Daher gehen die umfassenden Bemühungen – für die sogar mit dem Land eine Ausnahme vom Verbot der Netto-Neuverschuldung ausgehandelt worden ist – weiter. Nun ist ein erfreulicher Zwischenschritt hinzugekommen: Die AWO-Kita im Haus der Generationen wurde nach umfangreichen Baumaßnahmen gemeinsam mit Eltern, Kindern, Kolleginnen und Kollegen der AWO Rheinland sowie Vertretern der Stadt feierlich wiedereröffnet.

Durch den Umbau sind nicht nur 20 zusätzliche Plätze geschaffen worden, sondern es wurde auch die räumliche Situation der bestehenden Kita deutlich verbessert. „Die Erweiterung ist ein wichtiger Schritt, um den Bedarf an Betreuungsplätzen in unserer Stadt zu decken. Gleichzeitig stärken wir mit der Integration verschiedener Generationen den sozialen Zusammenhalt,“ freute sich Bürgermeister Peter Jung und dankte der AWO, dass sie die Stadt vor allem bei der Erfüllung der Verpflichtung unterstützt, Kindern vor der Einschulung einen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen.

„Gerade in der Innenstadt mit ihrem hohen Bedarf ist das für uns eine besondere Herausforderung“, sagte er. Eva Neef, Geschäftsbereichsleitung „Soziale Dienste und Verbandsarbeit“ der AWO, machte deutlich, wie wertvoll das tägliche Engagement des Teams vor Ort ist und welchen unverzichtbaren Beitrag sie für unsere Gesellschaft leisten. Sie bedankte sich bei allen, die dieses Projekt ermöglicht haben und unterstrich, dass es ohne die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Neuwied nicht möglich gewesen wäre. Nun liegt es an den Kindern und den Mitarbeitern die neuen Räume mit Leben zu füllen. Dies war an der Eröffnungsfeier bereits deutlich spürbar.

Ein Projekt in mehreren Schritten

Die Baumaßnahme umfasste eine durchdachte Neustrukturierung der Räumlichkeiten:

Umzug der Verwaltung: Neue Verwaltungsräume wurden zunächst im Seniorenzentrum geschaffen.

Umbau der Kita: Die ehemaligen Verwaltungsräume wurden zu zusätzlichen Gruppen- und Funktionsräumen umgestaltet. Sanierung und Erweiterung: Nach dem Umzug der Kita in die neuen Räume wurden die bisherigen Kita-Bereiche modernisiert und saniert.

Verbesserungen im Überblick

Mit der Erweiterung um fünf U2-Plätze und 15 Ü2-Plätze bietet die Kita zukünftig Platz für insgesamt 50 Kinder (9 U2- und 41 Ü2-Plätze). Die neuen Räumlichkeiten bieten unter anderem:

einen eigenen Schlafraum, einen speziell eingerichteten Bewegungsraum, Rückzugs- und Förderräume für U2-Kinder, separate Räume für Wickelbereiche, Personal und Materialien, optimierte Sanitäranlagen für das Personal. Ein besonderes Highlight ist die Verlagerung des Speiseraums für die Ü2-Kinder in das Seniorenzentrum. Dies fördert den Austausch zwischen den Generationen und unterstreicht die Grundidee des „Hauses der Generationen“.

Finanzierung: Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 1 Million Euro. Das Projekt wird mit rund 187.500 Euro durch das Land gefördert, und der Landkreis beteiligt sich mit 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Zum AWO Bezirksverband Rheinland e. V.: Der AWO Bezirksverband im Rheinland ist einer von 30 Spitzenverbänden der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland. Die AWO ist im Jahr 1919 aus einer Bewegung von Arbeiterinnen entstanden. Zweck des Verbandes ist es, den Leitsätzen einer sozial gerechten Gesellschaft zu folgen. Die Philosophie basiert auf den Werten Toleranz, Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Die AWO verfolgt das Ziel, jederzeit ein demokratisches und soziales Denken und Handeln zu fördern. Somit ist es selbstverständlich, dass sich alle Menschen freiheitlich und innerhalb ihres individuellen Lebenskonzeptes und ihrer Herkunft bei der AWO zuhause fühlen können.

Kindertagesstätten: Der AWO Bezirksverband Rheinland ist Träger von acht Kindertagesstätten sowie zwei Kindertagespflegestellen. In den KiTas werden Krippen- und Kindertagesstättenplätze als Ganztags- oder Teilzeitplatz zur Verfügung gestellt. In Bad Ems, Neuwied und Worms gibt es Hortplätze für Schulkinder mit attraktiven Öffnungszeiten für berufstätige Eltern.