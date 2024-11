Veröffentlicht am 21. November 2024 von wwa

KOBLENZ – R56+ eRACING-CUP 2024 geht in die vierte Runde – Größtes Firmen-eSports-Event in Rheinland-Pfalz startet am Samstag, 23.November 2024

Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren geht der R56+eRACING-Cup am Samstag, den 23. November 2024, in seine vierte Runde. Auch dieses Jahr wird das größte Firmen-eSports-Event in Rheinland-Pfalz zu einem Highlight für Motorsport- und eSports-Fans. „Vier Mal – das ist mittlerweile eine feste Institution in der Region“, freut sich Christian Kassner, einer der Geschäftsführer der R56+ Regionalmarketing GmbH&Co KGaA (R56+).

Die Begeisterung für das Event ist ungebrochen: In diesem Jahr wurde noch einmal ein neuer Rekord bei den Teilnehmerzahlen erreicht. 23 Teams treten auf der virtuellen Rennstrecke gegeneinander an. Mehr Simulatoren sind momentan nicht verfügbar in Rheinland-Pfalz. „Dass die Veranstaltung so schnell ausgebucht war, zeigt, wie beliebt unser Format ist – nicht nur als Wettkampf, sondern auch als außergewöhnliches Teambuilding-Event und Möglichkeit, die Arbeitgebermarke zu stärken“, ergänzt Christian Schröder, ebenfalls Geschäftsführer der R56+.

Digitaler Motorsport auf Spitzenniveau Gefahren wird wie jedes Jahr auf der Nürburgring Grand-Prix-Strecke in der GT3-Klasse. Diese legendäre Strecke hat schon vielen Motorsport-Stars Höchstleistungen abverlangt – jetzt dürfen sich die Teams der Firmen- und Unternehmenswelt daran

messen. Jedes Team besteht aus zwei bis drei Fahrern, die in zahlreichen kurzen Rennen Punkte für den Gesamtsieg sammeln. Mit dabei sind unter anderem renommierte Unternehmen und Institutionen wie Debeka, Sparkasse Koblenz, CGM CompuGroup Medical, Mittelrhein-Verlag oder die Energieversorgung Mittelrhein.

Der Titelverteidiger ist das Team der awk AUSSENWERBUNG GmbH. Weitere Favoriten um die vorderen Plätze sind die Fahrer der Brickmakers AG und der Hochschule Koblenz. Aber wie jedes Jahr haben alle Teams die Chance, in den abwechslungsreichen Rennen eine Spitzenplatzierung zu erreichen.

Die professionelle Durchführung des Events übernehmen wie gewohnt die eSports-Manager des ADAC Mittelrhein. Für einen spannenden Livestream und packende Moderation sorgen erfahrene Rennsport-Moderatoren. Zuschauer können das Event live auf der Website der Regionalmarketinggesellschaft R56+ verfolgen.

Mitfiebern und dabei sein: Der kostenlose Livestream unter https://eracing.region56plus.de/2024 startet um 14:15 Uhr. Die Teams haben sich in intensiven Trainingswochen auf das Event vorbereitet, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Christian Kassner lädt alle Interessierten ein: „Ich freue mich, alle Motorsport- und eSports-Fans beim größten Firmen-eSports-Event in Rheinland-Pfalz begrüßen zu dürfen. Es wird spektakulär – sowohl auf der Strecke als auch für die Zuschauer!“