Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

HAMM – Karolin Schukowski wird in Hamm ordniniert

Die Evangelische Kirchengemeinde Hamm (Sieg) lädt herzlich zur Ordination von Karolin Schukowski ein. Der feierliche Gottesdienst findet am Sonntag, dem 8. Dezember 2024, um 14.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Hamm (Sieg) statt. Die Ordination wird von der Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, Pfarrerin Andrea Aufderheide, vorgenommen. Im Anschluss sind alle Besucher zu einem gemütlichen Kaffeetrinken im Dietrich-Bonhoeffer-Haus eingeladen.

Karolin Schukowski ist seit vielen Jahren in der evangelischen Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit aktiv. Seit dem 1. Februar 2021 leitet sie das Evangelische Jugendzentrum Hamm (Sieg), engagiert sich in der Konfirmandenarbeit, gestaltet Jugendgottesdienste und bringt ihre Expertise im Ausschuss für Ökumene – Eine Welt – Partnerschaft sowie im Strukturausschuss ein.

Ihre langjährige Erfahrung und ihr Engagement prägen auch ihren Dienst in der Evangelischen Kirche. Bereits ab 2005 war sie 15 Jahre lang Mitarbeiterin der Evangelischen Kirchengemeinde Gebhardshain, zunächst im Gemeindebüro, später in der Kinder- und Jugendarbeit. Mit großer Leidenschaft organisierte sie Jugendgottesdienste wie die „Newcomer“-Reihe, auch open air, sowie zahlreiche Jugendfreizeiten gemeinsam mit Michael Utsch. Zudem wirkte sie in der Konfirmandenarbeit, leitete Jugend- und Kindergruppen sowie Frauenhilfen, gestaltete Bibelkreise und Kindergottesdienste.

Schon vor ihrer hauptamtlichen Tätigkeit war Schukowski ehrenamtlich 22 Jahre lang in der Evangelischen Kirchengemeinde Betzdorf tätig. Sie engagierte sich im Kindergottesdienst, im Frauentreff, in verschiedenen Ausschüssen und gestaltet bis heute die monatlichen Oase-Gottesdienste – sowohl musikalisch als auch mit inspirierenden Andachten.

Eine prägende Erfahrung für Schukowski war ihre Reise 2018 in den Ostkongo (Muku), die ihr Engagement für globale Partnerschaften und ökumenische Projekte intensivierte. Karolin Schukowski lebt in Weißenbrüchen, ist verheiratet und Mutter von vier erwachsenen Kindern. Ursprünglich als Groß- und Außenhandelskauffrau ausgebildet, absolvierte sie 2017 ein Studium zur Sozialarbeiterin (B.A.). Mit ihrem vielfältigen Engagement und ihrer Freude an der Arbeit mit Menschen möchte sie anderen die Fröhlichkeit des Glaubens nahebringen und neue Zugänge zum Glauben schaffen.

In ihrer Freizeit liebt sie es zu singen, musizieren, schwimmen, radfahren und wandern – Tätigkeiten, die ihre Energie und Freude an Gottes Schöpfung widerspiegeln.Schukowski beschreibt ihre Berufung mit den Worten: „Es ist mir wichtig, die Fröhlichkeit des Glaubens zu vermitteln, Menschen zum Glauben zu ermutigen und Zugänge zum Glauben zu schaffen.“ Foto (privat): Karolin Schukowski