Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

DREIFELDEN – Verkehrsschild in Dreifelden beschädigt – Zeugen gesucht

In der Wiedbachstraße in Dreifelden wurde im Kurvenbereich ein Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ beschädigt. Die Beschädigung wurde am 17. November 2024 um 16 Uhr festgestellt. Mögliche Zeugenhinweise sind an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei