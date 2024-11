Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

KEINMAISCHEID – Verkehrsunfall in Kleinmaischeid – Fußgängerin verletzt

Am späten Dienstagnachmittag, 19. November 2024 kam es gegen 16:55 Uhr in der Ortslage Kleinmaischeid zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 413 aus Richtung Isenburg kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Aufgrund der Dunkelheit und des sehr starken Regens übersah sie am Fußgängerüberweg eine 17-jährige Fußgängerin, die gerade die B 413 querte. Es kam zur seitlichen Berührung mit der Fußgängerin, wodurch die leicht verletzt wurde. Quelle: Polizei