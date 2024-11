Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

WISSEN – Autohaus Ortmann rüstet Luftgewehrmannschaften des Wissener SV mit neuen Trainingsanzügen aus

Die zweite und dritte Luftgewehrmannschaft des Wissener Schützenvereins tritt zukünftig bei ihren Wettkämpfen in der Landesoberliga und Rheinlandliga in einheitlichen Trainingsanzügen auf. Das einheitliche Outfit wurde dankenswerterweise vom Wissener Autohaus Ortmann gesponsert.

Als fest in der Region verwurzeltes Unternehmen engagiert sich das Autohaus Ortmann gerne für die Sportvereine der Region. „Der Schießsport, so wie er im Wissener Schützenverein gelebt wird, vermittelt gesellschaftliche Werte wie Teamgeist und Fairness. Das sind Werte, mit denen wir uns ebenfalls identifizieren. Wir freuen uns, dass wir als regionales Unternehmen vor Ort einen Beitrag dazu leisten können“, so die Geschäftsführer Christian und Stefan Ortmann.

Die Schützinnen und Schützen der beiden Luftgewehrmannschaften freuen sich über die neue Teambekleidung, die sowohl zu den Heimwettkämpfen als auch auf überregionaler Ebene zu einem geordneten Auftreten beiträgt.