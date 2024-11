Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

LEUZBACH – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen ehrt verdiente und langjährige Mitglieder

Im Herbst eines jeden Jahres feiert der SV Leuzbach-Bergenhausen sein Schützennachfest. Es ist immer wieder ein willkommener Abschluss der Schützenfestsaison. Es wird über die zurückliegenden Feste geplaudert und die ein oder andere Anekdote wird nochmals erwähnt. Aber, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt dieser Feierlichkeit, es werden verdiente und langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Vorstand und der jeweilige König oder Königin lassen es sich nicht nehmen, sich bei diesen Mitgliedern persönlich zu bedanken und denen Urkunden, Nadeln sowie Medaillen zu überreichen. Die Ehrungen wurden durch Königin Merle I zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Guido Böing durchgeführt.

Aufgrund ihrer langjährigen Mitgliedschaft wurden folgende Vereinsmitglieder geehrt: 25 Jahre: Markus Naumann, Dirk Henn, Stefan Lichtenthäler, Ronja Theis, Lena Mertgen, Monika Böing sowie Guido Böing. Für 40 Jahre wurden geehrt: Günter Gries, Elisabeth Bahlo, Ingrid Hegeler und Walter Wentzien. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein konnten Ulf Flemmer und Uwe Krämer zurückschauen

Die Silberne Medaille für besondere Verdienste & Förderung erhielt Günter Gries, die noch aus dem Vorjahr datierte. Gleichzeitig wurde ihm auch die bronzene Verdienstnadel verliehen. Daneben erhielten die bronzene Verdienstnadel noch Achim John, Nicole John und Marina Richter. Silber wurde übergeben an: Sascha Koschinski und Kai Schünemann. Die goldene Verdienstnadel wurde an Sebastian Grevener und Stefan Müller verliehen.

Nicht alle zu Ehrenden konnten aus den unterschiedlichsten Gründen an der Ehrung teilnehmen. Trotzdem sprach der Verein, vertreten durch den ersten Vorsitzenden Guido Böing den Dank an alle aus. Aber auch Personen, die sich um das Vereinsleben verdient gemacht haben und nicht Mitglied im Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen sind, wurde bei den Ehrungen bedacht. So Andrea Weßler, die über Jahre die Küchenmannschaft unterstützt und Andreas Schumacher, der bei den vereinsinternen Feierlichkeiten als verlässlicher Kellner im Einsatz war. Beiden wurde mit Sachgeschenken gedankt. Für die Verpflegung sorgte über den gesamten Abend Katja Hasselbach mit ihrem Team. (die) Foto. SV Leuzbach-Bergenhausen