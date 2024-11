Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

INGELBACH – Frauenfrühstück in Ingelbach

Der 1. November in diesem Jahr war so trüb und unfreundlich, wie man sich einen ersten November so vorstellt. Doch im Dorfgemeinschaftshaus in Ingelbach herrschte eine warme und gemütliche Atmosphäre. Die mit Herbstblumen und Kerzen dekorierten Tische waren gut besetzt. 30 Frauen unterschiedlichen Alters waren der Einladung zum Frauenfrühstück der Gruppe „Soziales Miteinander“ gefolgt.

Die Organisatorinnen Marietta Seemann-Mink, Ulrike Lamberty, Gesine Ochsenbrücher, Gaby Broermann-Rück und Lilo Wolter-Kneilmann griffen damit eine alte Tradition auf, die mit der Auflösung des Ingelbacher Frauenvereins verloren schien. Für das reichhaltige Frühstück hatte Margot Birk gesorgt, die mit vielerlei Köstlichkeiten verwöhnte.

Wie es der Tradition entsprach, gab es auch einen Vortrag. Désirée Rumpel stellte die Arbeit und Organisation der Kinderkrebshilfe Gieleroth vor, die sich 2024 mit dem Verein „Unnauer Paten e.V.“ zusammengeschlossen hatte. Sie zeigte auch den Film über das diesjährige Sommerfest der Krebshilfe in Ingelbach und beantwortete viele interessierte Fragen. Sie selbst unterstützt schon jahrelang im Vorstand den Verein und gab auch persönliche Einblicke in ihre Arbeit. Am Ende des Vortrags waren alle beeindruckt, was die Kinderkrebshilfe auf die Beine stellt und wie groß sie in den vergangenen Jahren geworden ist. Ein Spendenkörbchen, das natürlich auch herumgereicht wurde, war gut gefüllt.

In geselliger Runde mit lebhaften Gesprächen ging dieser gemütliche Vormittag zu Ende. Die Rückmeldungen an die Organisatorinnen waren durchweg positiv: „Es tat gut, dass sich die Frauen im Dorf mal wieder getroffen und in gemütlicher Runde ausgetauscht haben.“ Und einhellig: „Bitte nächstes Jahr wieder. Wir sind wieder dabei!“ Sebastian Grollius, Erster Beigeordneter