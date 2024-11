Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

SEIFEN – Dorfgemeinschaft Seifen feierte mit Freunden das 20-jährige Bestehen ihrer Dorfgemeinschaftshütte „os Hütt“

Mit einem gemütlichen Nachmittag und anschließender „Hütten gaudi“ wurde gebührend das Jubiläum gefeiert. So hatte der Ortsgemeinderat die gesamte Dorfgemeinschaft bereits zum Nachmittag eingeladen, um bei Kaffee und Kuchen anhand einer Power-Point-Präsentation die letzten zwanzig Jahre Revue passieren zu lassen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, sich professionell schminken zu lassen und oder unter fachlicher Anleitung ein schönes herbstliches Teelicht zu basteln. Dazu gab es frische Pfannkuchen von der Feuerplatte. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung konnte das Panikorchester Oberlahr gewonnen werden. Die Abordnung des Westerwaldorchesters rückte mit rund 15 Personen an und bot dem Publikum mehr als eine Stunde lang ein abwechslungsreiches Konzert. Für den Abend stand die „Hüttengaudi“ auf dem Programm. Bei bayrischem Bier und leckerem Fleischkäse wurde bis in die Mor genstunden zünftig und mit zahlreichen Freunden der Gemeinde gefeiert.