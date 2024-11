Veröffentlicht am 19. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Marktwurst beendet erfolgreiche dritte Saison und geht in die Winterpause

Das Team der Altenkirchener Marktwurst ist stolz auf den erfolgreichen Abschluss der dritten Saison. „Unsere Unterstützungsprojekte haben sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weiterentwickelt. Die Initiative wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen, um Bedürftige in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu unterstützen. Dieses Ziel haben wir erreicht, indem wir die Altenkirchener Tafel, das Mehrgenerationenhaus Altenkirchen, den Hospizverein Altenkirchen, die Notschlafstelle in Altenkirchen und die Aktion Weihnachts-Wunschbäume unterstützt haben“, erklärt Teamleiter Achim Gelhaar.

Das Team hat sich auch beim Bürgerfrühstück während des Stadtfests engagiert, indem es in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus den Kaffeeausschank übernahm. Bei zwei weiteren Veranstaltungen, der Toskanischen Nacht mit dem berühmten, sagenumwobenen Altenkirchener Marktwasser und dem Spätsommerfest bei Petz Rewe, wurden die Erlöse gespendet. Besonders hervorzuheben ist der Popcornverkauf, bei dem in Zusammenarbeit mit Petz Rewe 600 Tütensuppen für die Altenkirchener Tafel gesammelt wurden.

Ein besonderes Event steht noch bevor: Ein Benefizkonzert, organisiert vom Rotary Club Westerwald und dem Konzertorchester Koblenz, das am 15. Dezember 2024 in der Altenkirchener Christuskirche stattfinden wird. Bei diesem Konzert wird die Altenkirchener Marktwurst für den guten Zweck angeboten. In den letzten drei Jahren haben wir 4000 Altenkirchener Marktwürste verkauft. Darauf sind wir sehr stolz und bedanken uns herzlich bei den Marktbesuchern für ihre großzügige Unterstützung. Ohne unsere Zulieferer, die Metzgerei Becker und das Altenkirchener Backhaus Hehl, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

Eine besondere Anekdote aus diesem Jahr war unser Teambildungs-Event beim Bogenschießen mit den Altenkirchener Bogenschützen. Es war ein großartiger Tag, und das Team Altenkirchener Marktwurst traf natürlich ins Schwarze! Die Altenkirchener Marktwurst geht nun in die Winterpause und wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder für Sie da zu sein.