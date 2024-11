Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

MAINZ – 4. Mainzer Orgelspaziergang – Rund 1.000 Mainzerinnen und Mainzer beim 4. Orgespaziergang – Zum vierten Mal in Folge verwandelte sich die Mainzer Innenstadt in eine einzigartige Bühne für Orgelmusik.

Rund 1.000 Musikbegeisterte trotzten dem herbstlichen Wetter und folgten der Einladung des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, die Vielfalt der Mainzer Orgeln zu erleben. Das bewährte Format, das 2021 ins Leben gerufen wurde, hat sich inzwischen fest im Mainzer Musikkalender etabliert. Auch in diesem Jahr begeisterte der Orgelspaziergang mit außergewöhnlichen Interpretationen und einem abwechslungsreichen Programm in fünf historischen Kirchen.

Klangvolle Reise durch Mainzer Kirchen: Eröffnet wurde der Orgelspaziergang an der imposanten Dreymann-Orgel in der Pfarrkirche St. Ignaz, die das Publikum durch ihre historische Klangfülle faszinierte, bevor die Barockorgel von Heinrich Stumm in der Augustinerkirche erklang. Mit Eunsu Kim, Ferdinand Fahn, Giacomo Gabusi und Bernhard Herzog präsentierten Studierende der Orgelklasse von Prof. Gerhard Gnann (Hochschule für Musik Mainz) ein abwechslungsreiches Programm. Im bis zum letzten Platz gefüllten Dom St. Martin stellte Domorganist Daniel Beckmann die Klangfülle der neuen Mainzer Domorgel unter Beweis und beeindruckte mit seinem virtuosen Spiel. Hans-Gilbert Ottersbach und Ralph Hammes schufen auf der Klais-Orgel von 2013 in St. Stephan eine besondere Verbindung von Klang und Farbe. Der Abschluss des Nachmittags fand in der Christuskirche statt, wo Organist Volker Ellenberger an der Förster & Nicolaus-Orgel sein Können unter Beweis stellte.

Ein Grußwort des Präsidenten: Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, eröffnete den Nachmittag mit folgenden Worten: „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Orgelmusik, nach dem überwältigenden Erfolg der vergangenen Jahre freuen wir uns sehr, auch dieses Jahr wieder verschiedene Orgeln in Mainz erklingen zu lassen. Diese musikalische Wanderung hat sich zu einer festen Größe entwickelt und ermöglicht es, die Schätze unserer Orgelgeschichte in ihrer ganzen Klangpracht zu erleben.“

Über den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz: Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz setzt sich als Dachverband für die Förderung der musikalischen Kultur im Land ein und versteht den Orgelspaziergang als eine herausragende Möglichkeit, die musikalische Vielfalt der Region erlebbar zu machen. Dank der engagierten Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Mainz und Prof. Gerhard Gnann, dem Diözesankirchenmusikdirektor des Bistums Mainz, Lutz Brenner, den Kirchengemeinden und den Künstlerinnen und Künstlern konnte auch in diesem Jahr ein unvergessliches Musikerlebnis geschaffen werden. Foto: St. Ignaz