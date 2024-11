Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

NEUHOFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 58-Jähriger aus Neuhofen

Seit 15. November 2024, wird eine in Neuhofen wohnende 58-Jährige vermisst. Sie wurde am 15. November 2024 zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Neuhofen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste ist mit einem weißem Toyota Yaris mit dem amtlichen Kennzeichen RP-DR-293 unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 58-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Die Beschreibung der 58-Jährigen: – circa 1,70 Meter groß – circa 50 Kilogramm – schulterlange, blonde Haare – Brille. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/aLzpSjX. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei