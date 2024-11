Veröffentlicht am 19. November 2024 von wwa

BETZDORF – Karin Andrea Bayer als Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Betzdorf eingeführt

In einem großen Festgottesdienst hat die Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, Pfarrerin Andrea Aufderheide, am Samstag, den 16. November, die neue Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Betzdorf, Karin Andrea Bayer, feierlich in ihr Amt eingeführt. In ihrer Ansprache würdigte Aufderheide den außergewöhnlichen beruflichen Werdegang der 64-jährigen Theologin, die zunächst als Industriekauffrau tätig war. „Nie hat das Wort Gottes Sie losgelassen – und nie haben Sie Gottes Wort losgelassen!“, beschrieb sie Bayers Hinwendung zur Theologie vor gut zwei Jahrzehnten, die sie nun nach Betzdorf führte. Für Aufderheide ist klar, dass die neue Pfarrerin das Beste aus beiden Berufswelten vereinen wird: „Sie leiten nun das Unternehmen Gemeinde!“

Als frisch eingeführte Pfarrerin predigte Karin Andrea Bayer über Jesaja 55,8-11 und stellte das Wort Gottes in den Mittelpunkt, das seinerseits unmittelbar Tatkraft besitzt. Sie verdeutlichte, dass Gott sich in seinem Wesen grundlegend von den Menschen unterscheidet und nicht nach menschlichem Ermessen handelt. Das zeigt sich in Gottes Stärke, die gerade in Schwächen mächtig wird, und schenkt Hoffnung auf eine gnadenreiche Zeit. Bayer zeigte sich auch selbstreflektiert: „Es gilt, für jeden da zu sein: In Glaubens- und Alltagsfragen. Welch eine Herausforderung!“ Sie möchte ihren Dienst beseelt vom Guten und geleitet von Gottes Kraft leisten und schloss mit dem anschließenden Vers 12 aus Jesaja: „Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.“

Der Festgottesdienst in der Kreuzkirche wurde musikalisch abwechslungsreich und virtuos von Natascha Nazarenus an der Orgel und der Sopranistin Manuela Meyer gestaltet. Das musikalische Programm spannte einen Bogen von barocken Klängen bis hin zum einfühlsam vorgetragenen „Over the Rainbow“.

Auch die Grußworte unterstrichen die Vielseitigkeit und Verbundenheit innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus. Nach dem verlesenen Grußwort des Altpfarrers Heinz-Günther Brinken sprachen Superintendentin Andrea Aufderheide, Pfarrer Marcus Tesch aus Wissen und Pfarrerin Sabine Keim aus Kirchen-Freusburg. Die ökumenische Zusammenarbeit wurde durch Fabian Bodora, den Vorsitzenden des katholischen Pfarreienrates Kirchen-Betzdorf, und Ronja Rahn, ebenfalls aus der katholischen Gemeinde, eindrucksvoll hervorgehoben. Imam Mudassar Ahmed von der Ahmadiyya Muslim Jamaat Betzdorf betonte die gemeinsamen Werte von Frieden, Nächstenliebe und Gerechtigkeit.

Zur Person: Karin Andrea Bayer

Mit Karin Andrea Bayer kommt eine engagierte Seelsorgerin nach Betzdorf: Die 64-Jährige bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Pfarrstellen in Nordrhein-Westfalen mit. Ursprünglich aus Stolberg bei Aachen stammend, entschied sie sich nach einer Karriere als Industriekauffrau für das Theologiestudium, das sie in Bonn absolvierte. Ihre letzten Stationen führten sie unter anderem nach Hennef und Wassenberg unweit der niederländischen Grenze. Neben Gottesdiensten wird sie sich besonders der Seelsorge, der Arbeit mit Kindern und der Förderung des Ehrenamts widmen. Fotos: Kirchenkreis