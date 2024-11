Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bad Hönningen

Sonntagabend kam es in der Hauptstraße in Bad Hönningen zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW – Fahrer im mittleren Erwachsenenalter kam aufgrund einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit auf der geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Pfosten. Der Fahrer blieb unverletzt, sein PKW war nicht mehr fahrbereit. Nachdem die Polizeibeamten feststellten, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten sie zur Beweissicherung eine Blutprobe an. Zudem erfolgte neben der Einleitung eines Strafverfahrens die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei