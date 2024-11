Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

HACHENBURG – Informationsveranstaltung der Kreisbauernverbände Altenkirchen, Westerwald und Neuwied und des DLR Westerwald-Osteifel – Der Wolf ist zurück – Was bedeutet das für Weidetiere, Wild und Wäller? Referent: Dr. Michael Weiler, Veterinärmediziner und Wolfsexperte

Informationsveranstaltung der Kreisbauernverbände Altenkirchen, Westerwald und Neuwied und des DLR Westerwald-Osteifel am Freitag, 29. November, ab 19.00 Uhr in 57627 Hachenburg, in der Stadthalle, in der Leipziger Straße 8a.

Rund zehn Jahre nach Sichtung des ersten Wolfes im Westerwald sind dort mittlerweile drei Wolfsrudel unterwegs. Wolfsrisse von Nutztieren sind häufiger zu beklagen. Zum Schutz der Weidetiere unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die Tierhalter bei der Förderung von wolfsabweisenden Zäunen. Wie wird sich die Wolfspopulation im Westerwald weiter entwickeln, und wie kann man seine Nutztiere und Herden am besten schützen? Welche Auswirkungen hat die Rückkehr der Prädatoren auf die Jagd? Was bedeutet der Wolf für die Menschen, die hier leben? Die Veranstaltung möchte einen Beitrag leisten, auf diese Fragen sachliche Antworten zu geben.

Referent Dr. Michael Weiler, Tierarzt aus Nordhessen, hat sich seit den 1990-er Jahren als Tierarzt in Wolfsgebieten in Osteuropa intensiv mit dem Verhalten von Wölfen befasst.

Anmeldung erforderlich an ww@bwv-net.de , nähere Informationen unter 02662/95840.

Hinweis: Parkplätze direkt an der Stadthalle gibt es nur wenige, nutzen Sie die Parkplätze im Burggarten oder am Landschaftsmuseum Hachenburg. Alle Nutztierhalter, Jäger und Interessierte sind herzlich willkommen.