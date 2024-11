Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Adventskonzert in der katholischen Kirche in Weyerbusch

Am ersten Advent, 01. Dezember 2024, lädt das Blasorchester Mehrbachtal zum Konzert in die katholische Kirche in Weyerbusch ein. Von Pop bis Polka möchten das Blasorchester die Gäste auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Freuen Sie sich auf einen Mix aus alten und neuen bekannten Melodien. Das Konzert beginnt um 17 Uhr und der Eintritt ist frei.