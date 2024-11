Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Spaß steht im Mittelpunkt – Neues Angebot für Erwachsene beim VfL Waldbreitbach

Im Mittelpunkt des neuen Angebots des VfL Waldbreitbach steht der Spaß an Bewegung: Interessierte ab 16 Jahren können dienstags von 20 bis 21 Uhr in der Sporthalle mit Linda Bockshecker beim „Spaßsport“ unterschiedliche Aktivitäten ausprobieren und auch selbst Vorschläge einbringen. „Es ist ein unkompliziertes Angebot an alle, die sich nicht für eine spezielle Sportart entscheiden wollen, aber sich gerne mit anderen bewegen“, berichtet Linda Bockshecker. Die Stunde startet immer mit einem Warm-up, um Kraft und Ausdauer zu verbessern. Im Anschluss gibt es zum Beispiel Volley-, oder Basketball, Geschicklichkeitsspiele oder einen Parcours. Beim Programm wird das individuelle Leistungsniveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachtet. „Egal, ob du ein erfahrener Sportler bist oder gerade erst mit dem Sport beginnst, bei uns findest du eine motivierte Gemeinschaft, in der jeder herzlich willkommen ist“, betont Linda Bockshecker und lädt ein: „Komm einfach vorbei und probiere es aus.“ Eine kostenlose Schnupperstunde ist möglich; die Teilnahmegebühr ist mit einer Mitgliedschaft im VfL Waldbreitbach abgedeckt. Weitere Informationen gibt es bei Linda Bockshecker unter Tel.: 0176-47798020, oder per E-Mail an spasssport@vfl-waldbreitbach.de. Ein Übersicht über die weiteren Aktivitäten des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de, auf Facebook und Instagram.