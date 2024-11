Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Webinar: Als Unternehmen bereit für Künstliche Intelligenz?

Neun KI-Webinare wurden im Jahr 2024 durch die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen durchgeführt. Der zehnte und letzte Termin des Jahres findet am Donnerstag, 28. November, online von 10 bis 11.30 Uhr statt und wird vom Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern unterstützt.

Cai Hussung, Forscher und Doktorand am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), wird den Teilnehmern erläutern, welche Voraussetzungen für den Einsatz von KI bestehen, welche Personen in die Planung und den Ablauf einbezogen werden sollten und in welchen Teilbereichen sich ein erster Schritt anbietet.

Hussung wird zudem erklären, wie das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern Unternehmen bei den ersten Schritten unterstützen kann und was bei der Auswahl geeigneter Dienstleister zu beachten ist. Abschließend wird der vom Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern konzipierte „KI-Readiness-Check“ vorgestellt – ein Online-Tool, durch das Unternehmen mithilfe einer geführten Selbstanalyse erkennen können, wie stark sie bereits von KI profitieren und welche Möglichkeiten zur stärkeren KI-Nutzung bestehen. Hussung stellt mehrere Best-Practice-Beispiele vor, bei denen in Zusammenarbeit mit dem Mittelstand-Digital Zentrum erfolgreich KI-Anwendungen eingeführt wurden.

Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung, betont: „Der erste Schritt und die ersten Investitionen in Richtung KI sollten gut überlegt sein. Es ist wichtig, verschiedene Perspektiven – sei es die der Mitarbeiter oder der Kunden – zu berücksichtigen. Ein geführter Plan mit Unterstützung von Experten ist ein großartiges, kostenloses Angebot. Ebenso ist der KI-Readiness-Check ein hervorragendes Instrument, um einen ersten Eindruck über die eigene Lage zu gewinnen.“

Anmeldungen und weitere Informationen bei Joschka Hassel von der Wirtschaftsförderung: joschka.hassel@kreis-ak.de, Tel. 02681 813907.