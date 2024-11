Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Projekt Bürgerjournalismus geht in die nächste Runde – Weitere lokaljournalistische Redaktionen in Planung

Das Projekt Bürgerjournalismus stößt landesweit auf großes Interesse. Nachdem bereits im Sommer 15 Bürgerjournalisten der Generation 50+ ausgezeichnet wurden, wächst das Projekt stetig weiter. Mittlerweile produzieren über 30 engagierte Rheinland-Pfälzer ehrenamtlich vielfältige Beiträge für die Offenen Kanäle an den Standorten Mainz, Speyer und Neuwied. Sie bringen ihre umfangreiche Lebenserfahrung in die Videoproduktion ein und bereichern die regionale Medienlandschaft. Sie stärken das Gemeinschaftsgefühl und leisten einen wertvollen Beitrag zur Medienkomptenzförderung und damit zur Demokratieförderung im ganzen Land.

Dörte Schall, Digitalisierungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, betont: „Für Menschen am Übergang zur nachberuflichen Phase bietet das Projekt eine attraktive Chance, ihre Kompetenzen im Bereich Demokratiebildung und Medienkompetenz in eigenen Produktionen umzusetzen. Das Projekt stärkt damit nicht nur die digitale Teilhabe älterer Menschen, sondern auch den sozialen Zusammenhalt vor Ort.“

Michelle Olle, die das Projekt beim Bildungszentrum Bürgermedien (BZBM) leitet, sagt: „Das Interesse an lokaljournalistischen Themen ist groß. Das Bürgerjournalismus-Projekt bietet eine tolle Möglichkeit, gemeinsam zur lokalen Medienlandschaft beizutragen. Die Redaktionen freuen sich auch immer über Zuwachs.“

Neben Mainz, Speyer und Neuwied wird das Projekt künftig an weiteren Standorten in Rheinland-Pfalz angeboten. So in Kaiserslautern, wo im November interessierte Bürger*innen an drei Terminen die Grundausbildung im Offenen Kanal absolvieren können.

Ziel des Projektes ist es, Bürger*innen ab 50 Jahren einen niedrigschwelligen Einstieg in die Medienproduktion zu ermöglichen und so mediale Teilhabe in Rheinland-Pfalz weiter zu stärken.

Bürgerjournalismus: Von der Planung bis zum Schnitt

Angehende Bürgerjournalisten erhalten eine Grundausbildung in den Offenen Kanälen, die technisches Grundwissen, medienrechtliche Informationen und journalistisches Handwerk beinhaltet. Anschließend werden die Redaktionsmitglieder professionell begleitet und in ihrer redaktionellen Arbeit unterstützt. In den bürgerjournalistischen Redaktionen entstehen spannende Videobeiträge, die von den Mitgliedern selbst produziert werden – von der Planung bis zum Schnitt.

Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz und unterstützt durch die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und das Bildungszentrum Bürgermedien (BZBM). Weitere Informationen, Termine und Kontaktmöglichkeiten finden sich unter www.buergerjournalismus.de.