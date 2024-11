Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an einem Pkw in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Freitagabend, 15. November 2024, 18.15 Uhr, und Samstagvormittag, 16. November 2024, 10.30 Uhr, wurde in Altenkirchen, im Kiefernweg, ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Unbekannte zerstachen an einem Ford beide Reifen der Beifahrerseite. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei